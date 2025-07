Miguel Gutierrez, chi è il terzino che piace al Napoli

(Adnkronos) – Nome nuovo per la difesa del Napoli. Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 31 luglio, il club partenopeo sarebbe interessato a Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona. Conte si conferma così scatenato in questa sessione estiva, dopo aver accolto già De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema, oltre al giovane e promettente Marianucci. In queste ore il ds Manna sta intensificando i contatti con il Girona, anche se l'acquisto di Gutierrez è condizionato alla cessione di Zanoli, in trattativa con il Bologna. Ma chi è Miguel Gutierrez?

Miguel Gutierrez è un terzino sinistro di 24 anni, classe 2001, che gioca in Liga, nel Girona. Ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, con il Napoli che vuole acquistarlo per dare un'alternativa di livello a Olivera, o trovare un nuovo titolare sulla fascia sinistra. Ad interessare Conte è anche la versatilità tattica del giocatore spagnolo, che può giocare anche, all'occorrenza, da esterno alto. Gutierrez ha iniziato a giocare nelle giovanili del Getafe, prima di venire acquistato dal Real Madrid. Con i Blancos ha fatto tutta la trafila delle giovanili, dall'Under 17 fino al Castiglia. Con la prima squadra del Real ha collezionato in totale 10 presenze, nel 2022, mettendo a segno anche due assist. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni del Girona, che nell'agosto dello stesso anno lo ha acquistato per circa 4 milioni di euro. Con il club biancorosso Gutierrez ha collezionato 112 presenze, prendendosi rapidamente il posto da titolare, con 6 gol, di cui uno in Champions League, e 19 assist realizzati. —[email protected] (Web Info)