Migranti, Sea Watch: “Avvistati cadaveri al largo delle coste libiche”

(Adnkronos) – Seabird, l'aereo di ricognizione di Sea Watch, ha avvistato alcuni cadaveri che galleggiavano in acque internazionali al largo delle coste libiche. "Una milizia libica armata a bordo di una motovedetta finanziata dall'Italia era presente vicino a uno dei cadaveri – dice l'ong – ma si è rifiutata di rispondere alle nostre chiamate radio. Per quanto ne sappiamo i corpi non sono stati recuperati. Temiamo che siano le vittime di un naufragio e che ci siano altri morti". —[email protected] (Web Info)