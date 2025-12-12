News

Mic, al via al bando per 1800 assistenti a tempo indeterminato

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il Ministero della cultura (Mic) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area assistenti. 

Nel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice 01), nell’ambito della “Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio”, e 300 unità di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione (Codice 02), nell’ambito della famiglia professionale “Tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale”. 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente per via telematica, previa registrazione sul Portale unico del reclutamento “inPA”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 23:59 del 10 gennaio 2026. Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura. 

