“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

(Adnkronos) – "Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Non seppi mai che cavolo trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capii. Droga!..". Carlo Verdone fa un regalo ai suoi fan per augurare a tutti loro "Buon Ferragosto" e "buone vacanze" e lo fa con un video postato sui social, recitando la celebre battuta di 'Borotalco' a bordo di una barca (la sua?) con lo sfondo di un tramonto. "Buon ferragosto a tutti voi amici miei, con tutto il mio affetto – dice nel video – e un saluto particolare a quelli che domani andranno al 'Palo della morte'", dice l'attore e regista riferendosi alla tappa fissa per centinaia di fan che il 15 agosto si danno appuntamento nel luogo diventato famoso in 'Un sacco bello'. —[email protected] (Web Info)