Meteo, settimana di temperature miti ma attenzione alla Maccaja

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Nei prossimi giorni saremo interessati da un vasto campo di alta pressione, una massa d’aria piuttosto calda, sull’Italia e sull’Europa, con il tempo estremamente stabile, con temperature eccessivamente miti per il periodo stagionale. Però su alcuni settori torneranno anche i cieli coperti tipici della Maccaja”. A dirlo all’Adnkronos è Mattia Gussoni meteorologo de IlMeteo.it. 

 

“La Maccaja – spiega Gussoni – è un fenomeno che vede delle nubi basse o delle nebbie raggiungere la terra ferma: capita sovente, soprattutto in questa stagione, tra l’autunno e l’inverno, e interessa soprattutto le zone costiere della Liguria e dell’Alta Toscana. Nubi basse, cielo coperto, ma senza precipitazioni. Almeno fino a domenica prossima avremo queste condizioni meteo, bloccate da questo vasto campo di alta pressione che dominerà la scena”.  

