Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca

by Adnkronos
(Adnkronos) – Almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l’ufficio del sindaco di Salamanca in una nota affermando che è stata avviata un’operazione per trovare i responsabili dell’aggressione. ”E’ stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un’altra mentre riceveva cure mediche in ospedale”, si legge nella nota. 

“Inoltre, 12 persone sono rimaste ferite a causa degli spari e stanno ricevendo cure mediche”, ha aggiunto. Sabato sera, nella stessa città messicana, sono stati rinvenuti anche quattro sacchi contenenti resti umani. 

