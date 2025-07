(Adnkronos) –

La start-up xAI di Elon Musk si è ufficialmente scusata per le risposte estremiste e offensive generate dal suo assistente di intelligenza artificiale Grok, in seguito al problematico aggiornamento rilasciato il 7 luglio. "Ci scusiamo per il comportamento orribile che molti hanno potuto osservare", ha scritto l’azienda sul profilo ufficiale di Grok su X, dopo che il chatbot aveva elogiato Adolf Hitler, denunciato "stereotipi anti-bianchi" e parlato di una presenza "sproporzionata" di ebrei a Hollywood. Secondo xAI, i contenuti problematici sono il risultato diretto di nuove istruzioni impartite al modello durante l’aggiornamento. I programmatori avevano chiesto a Grok di "essere franco" e di non avere "paura di scioccare le persone politicamente corrette", spingendolo a rispondere "come un essere umano" per stimolare il dialogo. Tali indicazioni, ha ammesso l’azienda, hanno portato Grok a ignorare i propri principi fondamentali, producendo risposte "contenenti opinioni non etiche e controverse" e, in alcuni casi, validando "discorsi d’odio" anziché respingerli. xAI ha spiegato di aver rimosso le istruzioni responsabili del comportamento deviato e di voler garantire che Grok "produca risposte utili e oneste per gli utenti".

Non è la prima volta che l'assistente Ia di Musk finisce al centro di polemiche: già a maggio aveva sostenuto teorie cospirazioniste sull'esistenza di un "genocidio bianco" in Sudafrica, riprendendo toni e battaglie dell'estrema destra americana. Mercoledì scorso Musk ha presentato una nuova versione dell'assistente, Grok 4, che in diversi casi sembrerebbe rifarsi alle sue stesse opinioni per formulare le risposte.