News

Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio a sorpresa insieme al compagno Alessio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Mercedesz Henger è incinta. La figlia di Eva Henger ha annunciato, a sorpresa, la gravidanza insieme al compagno Alessio Salata. Con un video condiviso su Instagram, la coppia ha mostrato con grandissima emozione le prime ecografie e la tutina bianca.  "Abbiamo tenuto questo segreto per un po'… e ora vogliamo condividerlo con voi", si legge a corredo del video in cui Mercedesz mostra il pancione ormai evidente, mentre il compagno Alessio si inginocchia per baciarle la pancia.   Tra i commenti affettuosi, spicca quello di Eva Henger, mamma di Mercedesz e futura nonna, che esprime tutta la sua gioia per l'arrivo del primo nipotino e scrive: "Il vestitino che ho comprato io!", facendo riferimento alla tutina bianca che la coppia mostra nel video. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Scuola, Valditara: “Quasi 50% insegnanti di sostegno precari...

Una tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi...

Ghiacciaio Solda ha perso 26 metri solo quest’anno

Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open – Il...

Alessia Pifferi, la perizia: “Capace di intendere e...

Elodie e Irama insieme, è in arrivo un...

Ignazio Boschetto presto papà: “Prossima settimana ti avremo...

Il Learning Centre Helen Doron di San Sperate...

Gaza, la decisione dei patriarcati cristiani: “I religiosi...

Dr aumenta investimento a Macchia d’Isernia, 300 nuovi...