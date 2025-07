Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma

(Adnkronos) –

Giovanni Leoni e un futuro in una big di Serie A? Possibile. Il difensore classe 2006 del Parma è uno degli osservati speciali di questa sessione di calciomercato e piace a diversi club italiani. Dall'Inter al Milan, passando per la Juventus. I gialloblù hanno blindato il giocatore fino al 2029 e fissato il prezzo (non meno di 30 milioni di euro), ma non hanno alcuna necessità di farlo partire in estate. L'Inter, partita davanti a tutti nella trattativa con i gialloblù, al momento ha allentato la presa, mentre il Milan monitora la situazione per rinfrescare la rosa con un elemento italiano e di valore anche in prospettiva, dopo l'acquisto di Samuele Ricci a centrocampo. Anche la Juventus ha messo nel mirino il gioiellino del Parma, ma per i bianconeri la situazione è diversa. La squadra di Igor Tudor è al completo in difesa e il dg Damien Comolli, per fare un tentativo, dovrà prima liberare una casella nel reparto. Per la Juve, la soluzione – di sicuro più complicata, vista la concorrenza – potrebbe essere quella di un acquisto in ottica futura, lasciando il ragazzo un altro anno a Parma per maturare e averlo così a disposizione per la stagione 2026-27. Ipotesi da tenere in considerazione anche per la posizione del Parma. Poche settimane fa, il ds degli emiliani Federico Cherubini aveva ribadito a Sky Sport l'idea del club di trattenere Leoni per favorire la sua crescita: "C’è interesse anche dall’estero. Il percorso da calciatore a Parma, che è appena iniziato, dovrebbe continuare. A oggi non abbiamo avuto nessun segnale nella direzione opposta da Leoni e dal suo entourage. Siamo convinti che sia la soluzione migliore per il Parma e per il calciatore". La sessione di mercato si avvicina intanto ai suoi giorni più caldi. E le big di Serie A osservano. —[email protected] (Web Info)