Meloni vede Merz: “Smentita assenza interesse Berlino per Italia”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni ricerve Friedrich Merz dopo le polemiche sull'assenza al vertice dei Volenterosi e ''smentisce'' l'assenza dell'interesse di Berlino per l'Italia. ''E' stato un incontro molto aperto, cordiale, ma soprattutto molto operativo e concreto", che "credo rappresenti la smentita più efficace alla presunta assenza di interesse del governo tedesco a un rapporto con l'Italia…'', ha detto la premier che, dopo il colloquio di circa un'ora a palazzo Chigi con il cancelliere tedesco, assicura ''solidi'' legami tra Roma e Berlino smentendo attriti apparsi sulla stampa. "Sono molto felice di aver accolto il cancelliere Merz -assicura il presidente del Consiglio italiano – Siamo Nazioni amiche. Siamo l'un per l'altro partner fondamentali. La solidità e la profondità delle nostre relazioni sono impossibili da mettere in dubbio''. ''Veniamo dai lavori della Cpe, dove abbiamo avuto modo di scambiarci prime opinioni, che abbiamo approfondito nel bilaterale. I nostri destini sono legati'', ha detto ancora la premier. . ''Se l'Italia e la Germania lavorano insieme", rimarca Meloni, è un bene per l'Europa. ''Rilanciare la competitività delle nostre imprese è una priorità'', garantisce. Parlando di Medio Oriente, Meloni afferma che "proprio perché siamo amici di Israele, non possiamo restare indifferenti" rispetto a quanto sta accadendo a Gaza, dove la ''situazione è sempre più drammatica''. ''Non c'è futuro per la presenza di Hamas sulla Striscia'' o ''comunque nello Stato palestinese''. Quanto all'Ucraina "non c'è stato l'incotro Zelensky-Trump ma è comunque positivo che le delegazioni si siano viste, grazie anche all'azione della Turchia e dell'America. Ci auguriamo che sia un primo passo per un processo di pace giusto e duraturo che tenga conto delle necessarie garanzie di sicurezza per la Nazione aggredita''. —[email protected] (Web Info)