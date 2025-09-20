News

Meloni: “Promozione Fitch conferma che percorso del governo è giusto”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.  "È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono – crescita, debito, sostenibilità – ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie". Come atteso dai mercati, ieri è arrivata dall'agenzia Fitch la promozione per il rating dell'Italia che sale di un gradino e passa da BBB a BBB+.  —[email protected] (Web Info)

