Meloni oggi al Meeting di Rimini, è la prima volta da premier alla kermesse

(Adnkronos) –

Giorgia Meloni alla prova dell'"applausometro" di Comunione e Liberazione. Oggi la presidente del Consiglio sarà ospite al Meeting di Rimini, la tradizionale kermesse che segna il ritorno della politica sui banchi di scuola dopo la pausa estiva, che la leader di Fratelli d'Italia ha trascorso tra le coste ventose delle isole greche e gli ulivi della Puglia, con in mezzo la missione a Washington per i colloqui sull'Ucraina con Donald Trump e i leader europei.

Per la premier si tratta della prima volta al Meeting nelle vesti di capo del governo. L'ultima partecipazione risale all'estate 2022, durante la campagna elettorale per le politiche, in un panel con gli altri leader di centrodestra e centrosinistra: all'epoca il segretario del Pd era Enrico Letta, principale sfidante di Meloni nella corsa che portò il centrodestra al governo. In ambienti di maggioranza c'è chi azzarda un parallelismo tra la kermesse di Comunione e Liberazione e Atreju, la festa annuale di Fdi: due manifestazioni che si muovono su binari diversi ma che hanno sempre fatto del confronto una delle loro principali caratteristiche. In più, si sottolinea, entrambe le manifestazioni, sono in gran parte organizzate da volontari. L'intervento della premier è previsto alle 12, introdotto dal presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz. Dal suo discorso ci si attendono riferimenti alla difficile situazione internazionale – Ucraina, Gaza, rapporti con gli Usa e tenuta dell'Occidente – oltre ai dossier interni, in particolare le misure della prossima manovra su ceto medio e famiglie, temi particolarmente cari alla platea riminese. Meloni non dovrebbe sottrarsi neppure al tradizionale giro tra gli stand della Fiera. La giornata di oggi sarà anche quella di Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega interverrà alle 17.30 su infrastrutture e "deserti" della modernità, insieme ad Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel, e Stefano Antonio Donnarumma, Ad e Dg del Gruppo Fs, in un panel moderato dal direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani. Il ministro dei Trasporti è stato protagonista di alcuni dei passaggi più movimentati dell'estate politica, dalla polemica con Emmanuel Macron – sfociata in una mini-crisi diplomatica – al botta e risposta con Antonio Tajani sul dossier banche. Sul tavolo della maggioranza, però, non ci sono soltanto i temi del Meeting. Restano aperte questioni spinose: dal caso vaccini, con la revoca della Commissione Nitag da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci dopo le polemiche sulla presenza di medici considerati No Vax – decisione non concordata con Palazzo Chigi e che avrebbe irritato la premier – al complicato puzzle delle regionali. Dopo l'investitura del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi come candidato governatore in Toscana, mancano ancora diversi tasselli. La partita più delicata è quella del Veneto. Nonostante alcune aperture da FdI sull'ipotesi di un candidato leghista, la scelta resta congelata in attesa di un vertice dei leader del centrodestra. Alla domanda se FdI si sia decisa a sostenere un nome espresso dalla Lega, il senatore veneto Raffaele Speranzon, interpellato dall'Adnkronos, chiarisce: "Non mi pare proprio. C'è solo una frase che ha detto Luca De Carlo (intervistato da 'La Stampa', ndr): sarebbe uno straordinario atto di generosità verso la Lega. Come a dire: non lo escludiamo".

Oltre al Veneto restano da definire anche Campania e Puglia: in Campania tra i nomi più accreditati restano quelli di Edmondo Cirielli e Matteo Piantedosi, mentre in Puglia Forza Italia spinge per il deputato Mauro D'Attis. Da Via della Scrofa minimizzano: "Nessuna grana. Campania, Puglia e Veneto saranno le ultime Regioni ad andare al voto quest'anno, ecco perché non abbiamo ancora chiuso i dossier. È solo una questione temporale". La parola finale spetta ai leader di coalizione, che non hanno ancora convocato un vertice. Un'occasione di confronto potrebbe arrivare giovedì 28 agosto, in occasione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. —[email protected] (Web Info)