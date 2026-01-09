News

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio lavorare con Fiorello. Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 9 gennaio, alla Camera dei deputati, alla premier è stato chiesto se, tra le sue aspirazioni del futuro prossimo, ci fosse anche essere eletta al Quirinale. Meloni però ha scelto di rispondere con ironia. 

“La ringrazio per questa proposta. Non so perché non mi proponete di andare a lavorare con Fiorello a pagamento”, ha sorriso la premier, “se mi chiedete cosa vorrei fare, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona e se lo farò ancora nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani”. 

Niente Quirinale quindi, almeno per ora: “Al momento diciamo che non c’è nei miei radar di salire di livello. Mi faccio bastare il mio livello”, ha concluso Meloni. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che...

Bbc sotto accusa per doppio standard: Gaza in...

Famiglia reale, tensioni a Natale: Kate al centro...

Campello-Morata, la figlia Bella compie gli anni: il...

Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi...

Lotito: “Siamo alle battute finali su documenti per...

Tumori al seno, scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei...

Effetto Zalone sul Cammino di Santiago, boom di...