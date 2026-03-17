News

Medvedev, disavventura ‘in aereo’ dopo ko in finale con Sinner: “Ho perso i bagagli, non posso giocare a Miami”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gli ultimi giorni non sono scivolati via benissimo per Daniil Medvedev. Dopo la finale persa contro Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells, il tennista russo ha dovuto fare i conti con un problema logistico nella sua partenza per affrontare l’Atp di Miami. Cos’è successo? Nel suo volo verso la Florida per il prossimo impegno, l’attuale numero 10 del ranking ha smarrito i bagagli. Un problema non da poco in vista dei prossimi match, sollevato da Medvedev anche sui social. 

 

“Ciao United Airlines – si legge in un suo tweet su X – ho bisogno di un piccolo aiuto. Ieri sono partito da Psp (l’Aeroporto Internazionale di Palm Springs, in California, ndr) per la Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata. Mi servono per giocare nel Miami Open. Potete aiutarmi?”. Un appello divertente, quello del tennista russo, che ha condiviso così sui social la sua disavventura.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘Frosinone culone’ compie 30 anni: la telecronaca tifosa...

Incidente in montagna, scivola in un canale sul...

Mostre, a Roma arriva ‘Turbanti’: percorso fotografico tra...

Pisano (Aba Roma): “Con realme 16 Pro ‘Portrait...

Tram deragliato a Milano, Procura al lavoro per...

Inter, Chivu squalificato per una giornata dopo le...

Scrive un libro dopo la morte del marito,...

Calcio, Lidl e Uefa lanciano una partnership storica

Iran, Trump: “Non voglio più l’aiuto della Nato”

Carlo III cambia ruolo, da sovrano a DJ....