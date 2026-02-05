News

Mazzantini (Gnamc): “Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ’50 e ’60”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La donazione della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale e la creazione di una sala che raccoglie tredici opere dell’artista permettono di riscoprire uno dei protagonisti dell’arte del secondo Novecento, noto a livello internazionale ma profondamente legato all’Italia”. Lo ha dichiarato Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a margine della presentazione della raccolta “Cy Twombly”, presentata alla Gnamc a Roma. Mazzantini ha sottolineato l’importanza della partnership pubblico-privato che ha reso possibile la pubblicazione del volume edito da Electa e il finanziamento di un progetto pluriennale sul restauro delle opere su carta contemporanea.  

“Questa collaborazione virtuosa consente al museo di essere produttore di contenuti culturali – ha spiegato Mazzantini –. La pubblicazione ripropone testi storici oramai introvabili e racconta il ruolo centrale di Twombly nella cultura e nel dibattito artistico romano degli anni Cinquanta e Sessanta”. La direttrice ha evidenziato come, grazie alla donazione e al libro, Twombly entri oggi “trionfalmente nella collezione della Galleria Nazionale, confermandosi protagonista dell’arte contemporanea in Italia e consolidando il legame tra la città di Roma e la poetica dell’artista”. 

cultura

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ancona, scoperta banca abusiva: oltre 4 milioni di...

Di Erasmo (Twombly Foundation): “Le opere di Cy...

Di Amato (Maire): “A Roma green innovation district,...

Carnevale, attenzione ai pericoli per i bambini: dalle...

Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali, tutti i musei...

Milano Cortina, si accendono le proteste: manifestazioni da...

Uno studio svela i pericoli delle maniche lunghe...

Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il...

Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’...