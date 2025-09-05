News

Maxi tamponamento sulla A21 tra Asti e Alessandria, 12 feriti: tre sono gravi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Maxi-tamponamento sull’autostrada A21 tra Asti e Alessandria in direzione di Piacenza, poco dopo Felizzano. Secondo le prime informazioni nell’ incidente sarebbero rimasti coinvolti sei veicoli e 12 le persone che risulterebbero ferite di cui tre in codice rosso altrettante in codice giallo e sei in codice verde.  Sul posto sono state inviati i soccorsi, sanitari del 118 che stanno operando con automedica, mezzi di soccorso avanzato e di base. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per accertare la dinamica dell’accaduto. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Europei U21, qualificazioni: Italia-Montenegro 2-1

Adr, Troncone a Cernobbio: “Altro anno record per...

Sanità, Collegio chirurghi: “Pieno sostegno a iniziativa Governo...

Dazi, Marcegaglia a Cernobbio: “Accordo Usa-Ue doloroso, bisogna...

Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli...

Data center, Mazzoncini (A2A): “Milano alla guida della...

Data center, Tasca (A2A): “Serve regia del governo...

Smalti semipermanenti e sostanze vietate, cos’è cambiato dall’1...

Regionali Puglia, verso il sì di Decaro a...

Gp Monza, Norris domina seconda sessione di libere....