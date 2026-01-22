Mattarella: “Milano Cortina 2026 avventura coraggiosa, normale completare alcune opere negli ultimi giorni”

(Adnkronos) – “Siamo ormai a due settimane dall’apertura dei Giochi Olimpici, a un mese da quella dei Giochi Paralimpici. È una condizione che vede ancora naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato e non soltanto nel nostro Paese, ovunque, che vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni. Ma c’è un’accelerazione di impegno nell’ultima settimana che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026 guidata dal presidente, Giovanni Malagò, e dall’amministratore delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei Comuni di Milano e Cortina, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma Alto Adige.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina rappresentano “un’avventura che premierà l’iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la temerarietà della decisione di lanciarsi in questa avventura. Ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese, in sede internazionale sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i soci fondatori della Fondazione ‘Noi Cortina’. “Vorrei anche qui, in questa occasione – ha aggiunto il Capo dello Stato – non soltanto sottolineare l’importanza dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso, perché è stato un gesto, ripeto, di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi, ma è stato un percorso concreto di impegno operativo, che ha dato il successo che vediamo. E quindi il ringraziamento per quello che è stato fatto, perché i due eventi, già oggi in misura di altissime dimensioni e di grande rilievo nel loro svolgimento, recano prestigio al nostro Paese e lo collocano al centro non del mondo, ma dell’attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese. E questo per noi, per l’Italia, è molto importante”.

Mattarella ha poi ha espresso “ai due Comuni e alle due Regioni i complimenti per la scelta della Scala e dell’Arena di Verona per la sottolineatura solenne di lancio dei Giochi. Non è soltanto per conferire con il prestigio così immenso della Scala e dell’Arena di Verona importanza e solennità ai Giochi, ma è anche per l’affinità che c’è nella creatività tra l’arte, la musica, il canto e lo sport. La musica e il canto servono a superare i confini dell’umano. Lo sport serve a misurarsi con i propri limiti, a superarli”.

