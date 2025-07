(Adnkronos) – Un piccolo intervento per la rimozione di un neo. E' questa la ragione del cerotto bianco presente oggi sulla fronte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in visita in Trentino, per il 40esimo anniversario della catastrofe di Val di Stava. E' quanto viene reso noto da fonti qualificate. —[email protected] (Web Info)