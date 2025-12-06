Mattarella: “I volontari sono veri e propri patrioti”

(Adnkronos) – “La prossimità, prima rete di solidarietà, rende migliori e gratificanti le nostre vite. Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato. Riflettiamo sui dati resi noti recentemente dall’Istat: quasi cinque milioni di persone, oltre il nove per cento della nostra popolazione, che dedicano ogni anno 84 milioni di ore del proprio tempo non a sé stessi, ma agli altri, a chi ne ha bisogno. Anche soltanto in termini economici rappresenta un patrimonio impressionante, un patrimonio basato sulla gratuità, un impegno sia organizzato sia individuale, che riflette una comunità non ripiegata su sé stessa, ma che sviluppa e pone in pratica valori di coesione sociale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025.

“Il volontariato – ha aggiunto il Capo dello Stato – è un motore di ricerca, di costruzione di rapporti che ampliano e rendono autentico il godimento dei diritti nella società. Una leva possente per dare vicinanza, calore umano, fraternità. In definitiva per dare senso alle relazioni sociali, con attenzione particolare alle condizioni di fragilità. È un’energia di cui le comunità non potrebbero fare a meno”.

Il volontariato si basa sull'”impegno di tante donne e tanti uomini, di tante ragazze e tanti ragazzi, di tanti anziani, di tante associazioni che si prendono cura anche della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell’abbandono. Veri e propri patrioti che sanno come fraternità e solidarietà giovino anche a chi sviluppa questa dimensione di impegno. Un patrimonio che accresce il patrimonio morale del nostro Paese”, ha sottolineato Mattarella.

“Il volontariato – ha rimarcato il Capo dello Stato – è palestra di democrazia concreta che può immettere forza vitale nelle istituzioni. Elemento necessario in un tempo contrassegnato anche da paure suscitate da tossine messe ingannevolmente in circolo, da indifferenze che non condannano la sopraffazione, la violenza, l’illegalità, da allontanamento dalle ragioni della convivenza civile. Le tossine oscurano il futuro e il volontariato è un antidoto prodigioso. Giorno per giorno, con i fatti, dà corpo alla speranza”.

