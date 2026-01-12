Matera, controlli più rigorosi in locali di intrattenimento

(Adnkronos) – Nelle prossime settimane saranno avviati controlli rigorosi, nel rispetto delle norme e con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità pubblica. Lo ha comunicato il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha riunito in un incontro nel Municipio le associazioni di categoria per richiamare tutti alla responsabilità e all’attenzione alla sicurezza dei locali pubblici dopo la strage di Crans-Montana in Svizzera dove hanno perso la vita 40 ragazzi. Nicoletti ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, sottolineando come episodi simili impongano ”una riflessione seria e condivisa anche a livello locale”, per ”alzare l’asticella della prevenzione, rafforzando i controlli, e in particolare sugli aspetti che riguardano le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento temporaneo”.

Questo periodo, caratterizzato da un naturale rallentamento dei flussi turistici, è ritenuto dall’amministrazione comunale il più idoneo ”per lavorare sulla pianificazione, con una prospettiva che guardi oltre il 2026, affinché le attività possano essere strutturate per durare nel tempo”. Nel corso del confronto sono state condivise diverse proposte avanzate dalle associazioni di categoria, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e applicabili. Tra le ipotesi emerse, quella di realizzare un vademecum operativo sulla sicurezza, da proporre anche in collaborazione con i vigili del fuoco e con gli altri enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, da comunicare in modo chiaro ed efficace agli operatori e alle famiglie, considerata la natura dei rischi resi evidenti dall’evento di Crans-Montana.

