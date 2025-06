Martina Maggiore: “Video concerto Cremonini? Non sono un robot, per me conta ancora”

(Adnkronos) – "Non sono un robot, per me conta ancora", così Martina Maggiore replica alle critiche che ha ricevuto dopo il video diventato virale che la ritrae in lacrime al concerto di Cesare Cremoni, suo ex fidanzato. Con una storia condivisa su Instagram, Martina ha rotto il silenzio e ha spiegato il motivo della sua presenza allo show di San Siro. Martina Maggiore, ex compagna del cantautore e musa ispiratrice del brano ‘Giovane Stupida’, è la protagonista del video che ha fatto il giro del web che mostra il momento in cui, in lacrime, la giovane influencer si è allontanata da San Siro, nel bel mezzo del concerto, perché non è stata in grado di gestire la troppa emozione. "Ho scelto di esserci, perché riconosco l'importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora", scrive in una Instagram stories. Non sono mancate le critiche, soprattutto alla luce della recente pubblicazione del suo libro, 'Ma che stupida ragazza', in cui Maggiore ripercorre la sua storia con Cremonini. Alcuni utenti l’hanno accusata di incoerenza: "Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni ne tanto meno mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c'è da vivere lasciandomi completamente andare, questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo", ha detto lei. "L'ho fatto perché credo che l'amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore. Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare e che mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte", ha concluso. —[email protected] (Web Info)