Marson (Google for Education): “Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca”

(Adnkronos) – “Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione tra Google e l’Università Luiss, pensata per capire come possiamo supportare il personale, sia docente che amministrativo, oltre agli studenti, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’intelligenza artificiale in un ambiente sicuro e protetto, creando così un faro su come l’IA può essere utilizzata per supportare l’istruzione superiore”. Così Colin Marson, senior director Google for Education, intervenuto all’incontro promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da Google, ‘Nuove frontiere della formazione nell’era dell’AI’ dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all’integrazione funzionale dell’IA nei processi accademici.

“Vediamo questa come una collaborazione di lungo termine, in cui Google fornirà sia tecnologia che sviluppo professionale, formazione e certificazioni, in collaborazione con l’Università Luiss. Gli ambiti principali della collaborazione sono tre. Il primo riguarda insegnamento e apprendimento, supportando docenti e studenti nell’utilizzo dell’IA per didattica e apprendimento personalizzato. Il secondo riguarda la ricerca, aiutando i docenti a condurre i progetti in maniera più efficiente ed efficace. Infine, il terzo riguarda il personale amministrativo, supportandolo nell’uso dell’IA per rendere più efficienti le attività quotidiane”, ha concluso Marson.

