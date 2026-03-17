News

Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa… con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del campo, che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 ai supplementari con il gol di Gueye, è stata la Caf, la Federazione africana, accogliendo il ricordo di quella marocchina e assegnando, di fatto, la coppa a tavolino al Marocco. 

Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che ha abbandonato momentaneamente il terreno di gioco, portando poi a una sospensione della partita, dopo un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz, assegnato al Marocco. 

La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: “Il Comitato d’Appello della CAF ha deciso che la Nazionale del Senegal è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco”. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gf Vip, Lucarelli contro Todaro: il botta e...

Manchester City-Real Madrid, braccio di Silva in area:...

Psicodramma Bodo, rimonta Sporting in Champions: 5-0 e...

Trump, la Nato dice no a piano per...

Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg...

Chi è Joe Kent, che si è dimesso...

Migranti, Alarm Phone: “17 morti in tempesta Mediterraneo”

Fiorello parte con ‘La Mattinanza’ su Rai2 ma...

Tutte le armi (e gli alleati) che servirebbero...

Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di...