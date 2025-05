Maria De Filippi regina incontrastata del prime time

(Adnkronos) –

Maria De Filippi si conferma la regina indiscussa del prime time televisivo. L'ultimo scontro l'ha vista contrapposta ancora una volta a Milly Carlucci con la quale ogni anno si gioca lo ‘scudetto’ degli ascolti, dal sabato sera autunnale di ‘Tu si que vales’ contro ‘Ballando con le stelle’ fino agli speciali primaverili. L'ultima battaglia ha visto lo speciale di ‘Uomini e Donne – La Scelta’ trionfare con 2.969.000 spettatori e il 17.2% di share, superando la finale di ‘Sognando Ballando con le Stelle’ su Rai1, fermatasi a 2.354.000 spettatori e al 16.2% di share.

Il successo del format, riproposto in prima serata senza modifiche rispetto alla versione pomeridiana, dimostra ancora una volta la capacità di Maria De Filippi di intercettare i gusti del pubblico. Un "tocco magico", come dimostrano anche gli ascolti di altri suoi programmi. Anche il confronto del sabato sera tra ‘C'è Posta per Te’ e ‘Ora o Mai Più’ ha visto il trionfo del people show di Canale 5. Con una media del 30,6% di share e 4.518.000 spettatori, ‘C'è Posta per Te’ ha doppiato il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, fermo al 16,5% di share e 2.248.000 spettatori.

Anche 'Amici', il talent show di Maria De Filippi, si è dimostrato inattaccabile, costringendo alla chiusura anticipata ‘Ne Vedremo delle Belle’, il nuovo show del sabato sera di Rai1 condotto da Carlo Conti. La De Filippi, dunque, con la sua consolidata formula fatta di storie, emozioni e un linguaggio diretto, continua a regnare sovrana sugli ascolti televisivi e il pubblico italiano è sempre pronto a premiarla con ascolti record. —[email protected] (Web Info)