Mare, Fitto: “Semplificazione e riforme specifiche per promuovere l’economia del mare”

"La Commissione Europea sta lavorando per creare un approccio coerente e coordinato per sviluppare tutte le potenzialità dell'economia del mare e lo sforzo fatto con il Pnrr va in questa direzione". Lo ha detto Raffaele Fitto, Vice Presidente Commissione Europea, intervenendo alla quarta edizione del Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma. "La semplificazione è a cuore della Commissione Europea e per la prima volta abbiamo creato una delega alla semplificazione che consente di definire interventi in ambiti specifici che vanno in direzione delle tante richieste che vengono dal mondo delle imprese anche legate all'economia del mare. Occorre lavorare sulle risorse da mettere a disposizione, ci sono scelte che riguarderanno le prospettive dell'economia del mare e penso che sia fondamentale provare a costruirle insieme, per poter dare risposte adeguate ed essere accompagnate da riforme specifiche settoriali", ha concluso Fitto. L'intervento del Vice Presidente Fitto conclude la prima giornata dei tavoli di lavoro del IV Summit nazionale sull'economia del mare. Domani, venerdì 12, si svolgeranno sempre nella sede di UnionCamere all'interno degli Horti Sallustiani, diversi appuntamenti che vedranno la partecipazione di altre personalità istituzionali che concluderanno questa edizione 2025.