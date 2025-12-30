News

Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Finiamo l’anno così…”. Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo intervento all’occhio. La conduttrice di Domenica In pubblica una storia sul proprio profilo Instagram, dopo l’ultima procedura a cui si è sottoposta in clinica, e ringrazia il professor Andrea Cusumano che ha eseguito l’intervento. Mara Venier soffre di maculopatia e si è sottoposta a diverse procedure negli ultimi anni. 

Prima dell’ultima operazione, la conduttrice aveva subito un altro intervento a novembre, proprio dopo una puntata della trasmissione. “Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere”, aveva detto Venier nel corso della trasmissione del 9 novembre. 

