Manovra, ‘Natale ad Atreju’ e aiuti alle gattare: la lunga notte dei deputati alla Camera

(Adnkronos) – “Presidente, ho la netta sensazione che, chiusi dentro questa bolla, stiamo perdendo il contatto reale con il Paese…”. Quando prende la parola la deputata del M5s Angela Raffa è notte fonda, ma l’aula della Camera è al lavoro per l’esame degli Odg alla manovra. Una seduta ‘a oltranza’ che ha impegnato i parlamentari dalle 22 di lunedì fino alle 4,30 del mattino di martedì.

Dopo il via libera alla fiducia sulla manovra, arrivata senza intoppi, è il momento del voto sulle tabelle. E del primo ‘blitz’ di una parte del centrosinistra sulle armi. Sono Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni a presentare due identici emendamenti: “Tagliare 8 miliardi di euro dalle spese militari”, sintetizza il leader di Avs. Lo incalza l’ex premier: “Questo emendamento invita le forze di maggioranza e il governo a mettere i soldi dove ci chiedono gli italiani. Votiamolo insieme, nell’interesse dell’Italia”. Niente da fare, nonostante la spinta dei due Big progressisti, l’emendamento viene bocciato. Pazienza, Conte ci proverà un’altra volta in piena notte.

L’aula comincia a sonnecchiare, con i deputati che intensificano il via vai alla buvette, come sempre in questi casi aperta tutta la notte. Tra un caffè e un dolcino, nel tentativo di restare svegli e lucidi, va in scena il duetto tra il presidente di turno Giorgio Mulè e la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano. Tema, i pareri agli Odg. “Ma è sicura che sta leggendo l’ordine del giorno n. 9/2750/73 onorevole Albano?”, chiede Mulè tra gli applausi divertiti dell’opposizione. “Secondo me è uscito un altro numero…”, insiste il presidente.

“Sono sicura”, sentenzia Albano. E Mulè chiosa “E’ sicura”. Ma Albano rintuzza: “E’ il numero giusto”. Passa qualche minuto e arriva il bis: “Acqua? Non è un ordine del giorno, vuole bere un bicchiere d’acqua?”, chiede Mulè alla Albano, aggiungendo: “L’acqua ancora non l’abbiamo…”. E Albano: “Infatti non trovavo…”. Il presidente non si lascia sfuggire l’occasione e ribatte: “Facciamo acqua, ma l’acqua ancora non c’è”.

E via, il botta e risposta Albano-Mulè risveglia un po’ l’aula e la discussione scorre nonostante la stanchezza. Ma non è finita, perché a un certo punto le rappresentanti del governo (vista anche l’ora) fanno staffetta e siede tra i banchi dell’esecutivo la sottosegretaria Savino: “Nel mezzo del cammin dei nostri ordini del giorno, diamo il cambio. Grazie, sottosegretaria Albano….”, saluta Mulè tra i sorrisi dei presenti. Intanto, mentre il lato dell’emiciclo occupato dalla maggioranza è più tranquillo, quello dell’opposizione è tutto un lavorio.

Gli Odg sono, infatti, per la quasi totalità di opposizione e i deputati si preparano a dare battaglia. Nel Pd è Toni Ricciardi che ingaggia: “E’ possibile? E’ possibile questa cosa?”, chiede il deputato dem su un Odg in cui ha scorto una delega elettorale. “Onorevole Ricciardi, gliel’ho già spiegato, non c’è delega…”, cerca di tenerlo a freno Mulè. Ma il Pd è sugli scudi, così la presidente del gruppo Chiara Braga prende la parola per un affondo sulla manovra: “Questo è l’unico momento in cui potremo discutere – inascoltati, probabilmente – di questa manovra”, lamenta quando si va verso mezzanotte.

Anche Angelo Bonelli, improvvisamente, si infiamma: “Colgo l’occasione della presenza del ministro dell’Ambiente…”, attacca il leader Avs. Ma è Gianni Cuperlo che riesce a dare la scossa all’aula sonnacchiosa, con il suo intervento (applauditissimo) sui tagli al cinema: “Quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare e per vivere”, è l’incipit del deputato Pd.

Cuperlo chiede con un suo Odg più fondi per le maestranze del cinema e parla di “pellicole che il mercato attende con qualche impazienza e che sappiamo essere in un avanzato stato di gestazione. Tra i titoli principali: ‘Natale ad Atreju’, ‘Dante Alighieri e la Repubblica sociale’ e, per i più piccini, ‘Peter Pan a Pontida’ sino alla serie, co prodotta da Netflix, ‘Pasolini e La Russa, biografie parallele'”. Applausi scroscianti dal Pd e anche dalla maggioranza qualche deputato fatica a trattenere una risata.

La chiosa del deputato Pd è da ‘standing ovation’: “Colleghi e colleghe, votate quest’ordine del giorno. Non fatelo per noi, ma a mezzanotte e mezza fatelo coscienti che qui si fa l’Italia o si dorme!”. Appunto, mezzanotte è passata e Giuseppe Conte tenta il suo secondo ‘blitz’ sulle armi. Questa volta con un suo Odg: “Invito tutti a ritirare le firme che sono state messe irresponsabilmente dalla nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il riarmo. Quelle sono firme che schiaffeggiano gli italiani!”, tuona il leader M5s.

Subito si associa Angelo Bonelli. Ma anche questa volta niente da fare. L’Odg viene respinto con 216 no, nonostante i 43 sì e i 55 astenuti. A questo punto la seduta viene sospesa per una pausa tecnica, anche se di soli 10 minuti. Buvette, toilette e due passi veloci in Transatlantico per sgranchirsi le gambe. Alle 1,20 del mattino si riprende. Il rush finale è quasi tutto del M5s.

Gaetano Amato torna sul cinema, e prende un pò in giro ministro Giuli: “Quel marxista-leninista di Marcello Veneziani ha appena detto al ministro Giuli: ‘Ma che state facendo?’. E Giuli, invece di dire, come Anita Ekberg: ‘Marcello! Come here!’, vienimi a spiegare cosa fare, l’ha aggredito verbalmente durante un incontro istituzionale”. Si inserisce Patrizia Prestipino (Pd) che, forse complice l’atmosfera ancora natalizia, tenta di fare leva sull’emozione: “Voglio capire se, in un Paese in cui 10 milioni tra cani e gatti vivono nelle famiglie italiane, non è equo, giusto e di buon senso aiutare chi ha adottato un cane o un gatto…”.

Niente da fare, il suo Odg ‘pro gattare’ viene bocciato. Ma ormai è fatta, gli Odg sono finiti. Per la cronaca, l’ultimo è quello di Anthony Barbagallo (Pd) su “questo oligopolio insopportabile delle compagnie aeree”. Nonostante gli applausi dem, bocciato anche questo. Son le 4,30, la seduta è tolta. Il tempo di fare un pisolino rigenerante, sistemarsi un pò e si torna in aula. Alle 11 il voto finale sulla manovra è in diretta Tv su Raiuno.

