Manovra, Magi con cartello 'vendesi' in Aula: "Democrazia parlamentare sta marcendo"

(Adnkronos) – “La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto”. Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta ‘vendesi’. “Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump”, ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra.  

“Stiamo andando verso una china pericolosissima. Qui c’è un banco che teniamo vuoto, quello di Matteotti. Sapete cosa aveva cominciato a prendere di mira Matteotti? L’eccesso della decretazione di urgenza in quella fase storica”, ha detto ancora Magi.  

