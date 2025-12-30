News

Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i ‘suoi’ deputati.  

Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l’ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi. 

 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato...

Donna trovata morta in cortile a Milano, non...

Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono...

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100...

Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il...

Codacons attacca: “Autosospensione Signorini non basta, Grande Fratello...

Otto camere, campo da tennis e sala da...

Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1

Manovra, Magi con cartello ‘vendesi’ in Aula: “Democrazia...

Manovra, Cib: “Bene ok emendamento per più flessibilità...