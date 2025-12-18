News

Manata di Maignan a Politano, niente espulsione: polemiche in Napoli-Milan

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Polemiche e nervosismo in Napoli-Milan﻿, semifinale di Supercoppa, con gli azzurri che protestano per una mancata espulsione di Mike Maignan. Succede tutto a inizio ripresa, quando al 55′ il portiere francese para in due tempi il tiro da fuori di Rrahmani. Al momento di bloccare il pallone però, Maignan è sbilanciato da Politano, che ha provato ad avventarsi sulla ribattuta, ‘cadendo’ nel più classico dei falli di reazione. 

Maignan ha infatti rifilato una leggera manata all’esterno del Napoli, che si è poi toccato il volto dolorante. Immediate le proteste degli azzurri, con l’arbitro Zufferli che ha interrotto il gioco per permettere il check alla sala Var. Dopo qualche secondo però il gioco è ripreso, con l’intervento del portiere rossonero che non è stato quindi sanzionato. 

Da qui è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti il tecnico del Milan Massimiliano Allegri e il dirigente del Napoli Lele Oriali, che si è rivolto anche al quarto uomo ‘raccomandandosi’ di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell’ex allenatore della Juventus. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Parterre d’eccezione a Palazzo Valentini per il brindisi...

Serie A, Milan-Como si giocherà a Perth con...

Arte, Bracco: “Orgogliosi videoinstallazione su Itō Mancho scelta...

Manovra, salta la stretta sul riscatto di laurea...

Supercoppa, oggi Napoli-Milan – Diretta

Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo...

Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche...

Imprese, Vattani: “Bracco eccellenza italiana che sta investendo...

Arte, Bracco: “Con Expo Osaka dato seguito ad...

È morto a 31 anni l’attore di ‘Waterloo...