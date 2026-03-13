Manageritalia Emilia-Romagna consegna 155 borse di studio mare come metafora di leadership giovani talenti regione

(Adnkronos) – Uno sguardo al mare e ai suoi insegnamenti per accompagnare i giovani talenti dell’Emilia-Romagna nel loro percorso di crescita, dalle scuole medie all’università. Si è svolta ieri pomeriggio, presso gli spazi Staremilia-Penskecars di Casalecchio di Reno, la cerimonia di consegna delle 150 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, cui si sono aggiunte le 5 borse di studio da promosse da Manageritalia Emilia-Romagna. Nel complessivo sono stati 155 i premiati: 18 per scuole medie, 92 le superiori, 37 per l’università e 8 per le loro tesi di laurea. Ad accogliere i premiati e le loro famiglie sono stati Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna, e Andrea Mantellini, ceo & managing director di Penske Automotive Italy, che hanno sottolineato il valore dell’impegno, del merito e della formazione come leve strategiche per lo sviluppo del territorio e delle nuove generazioni.

“Premiare questi ragazzi significa investire nel capitale umano della nostra regione e rafforzare la cultura del merito. Il mare ci insegna che competenza e coraggio devono procedere insieme e che nessun risultato si costruisce da soli. Come Manageritalia vogliamo accompagnare i giovani nel trasformare talento, studio ed errori in responsabilità, visione strategica e capacità concreta di guidare il cambiamento”, ha dichiarato la presidente di Manageritalia Emilia-Romagna, Cristina Mezzanotte.

“Apprezziamo con passione le iniziative presentate oggi, essendo estremamente convinti che ciò che conterà nel futuro mercato del lavoro di questa regione, sarà il talento personale. Sta ai nostri giovani scoprire il proprio con curiosità e coraggio. A noi il compito di dare loro le migliori opportunità, mediante lo sforzo di associazioni come Manager Italia o di servizi come quelli predisposti dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la nostra legge per l’attrazione e valorizzazione dei talenti”, ha spiegato il rappresentante della Regione Emilia-Romagna, Gabriele Marzano.

Prima della consegna delle borse di studio, i giovani hanno partecipato a un intenso momento di confronto dedicato ai temi della curiosità, del coraggio, delle competenze e della leadership. Il filo conduttore dell’incontro è stato il mare: affascinante e imprevedibile, capace di insegnare disciplina, responsabilità e spirito di squadra. Essere marinai significa muoversi in spazi e tempi che cambiano continuamente, imparare a fidarsi degli altri, affrontare l’imprevisto e scoprire che la vera forza non è mai solo individuale. Da questa metafora ha preso avvio il dialogo tra Nicola Spagnuolo, Direttore Cfmt, e Gianfranco Bacchi, capitano di vascello, che hanno offerto ai ragazzi una riflessione concreta su leadership, lavoro di squadra, gestione dei conflitti, coraggio e responsabilità.

Un confronto autentico sulle scelte da prendere quando il mare è calmo, ma soprattutto quando è agitato. Perché non esiste un solo modo di essere ‘capo’: guidare non significa comandare, ma prendersi cura delle persone e degli obiettivi, insieme. L’incontro ha messo in luce come talento, impegno ed errori possano trasformarsi in crescita, fiducia e risultati concreti. Un messaggio forte per i giovani premiati, chiamati a diventare protagonisti consapevoli del proprio futuro personale e professionale.

Con questa iniziativa, Manageritalia Emilia-Romagna rinnova il proprio impegno nel sostenere il merito e investire sulle nuove generazioni, riconoscendo nello studio e nella formazione strumenti fondamentali per costruire una leadership responsabile e una società più solida e inclusiva.

