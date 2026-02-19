Maltempo con neve abbondante e piogge diffuse: ma nel weekend cambia tutto

(Adnkronos) – Siamo finalmente giunti al capitolo conclusivo di una lunghissima fase meteo instabile che ha dominato le scorse settimane. Quella in transito tra giovedì e venerdì sarà infatti l’ultima perturbazione prima di un deciso cambio di rotta, che aprirà le porte a un periododi stabilità molto più duraturo.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la pausa da questa fase piovosa è ormai imminente, ma prima dovremo passare tra le braccia dell’ultimo fronte, quello che potremmo definire “di chiusura”.

Una nuova e intensa perturbazione è pronta a colpire l’Italia nella giornata di giovedì 19 febbraio. Il fronte perturbato porterà piogge diffuse e locali temporali, che colpiranno con particolare vigore il versante tirrenico, la Liguria e gran parte del Nord Italia.

La vera protagonista sarà però la neve. I fiocchi potrebbero spingersi fino in pianura sul Cuneese, l’Astigiano e l’Alessandrino. La dama bianca non risparmierà i fondovalle alpini e prealpini, con possibili imbiancate in città come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano, regalando un’atmosfera tipicamente invernale anche nei centri urbani.

Sull’arco alpino le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti. Al di sopra dei 1500 metri, si attendono accumuli nevosi molto consistenti, con punte di 30-40 cm in sole 24 ore. Questa nevicata copiosa rappresenterà un’ottima notizia per il panorama montano, pur richiedendo la massima attenzione per la viabilità e per il rischio valanghe, data la rapidità con cui il manto nevoso andrà a depositarsi.

Nonostante l’intensità, si tratterà di una perturbazione piuttosto rapida. Già dalla giornata di venerdì 20 febbraio assisteremo a un netto e deciso miglioramento su quasi tutto il territorio nazionale. Le nubi lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, segnando la fine di questa breve ma pungente fase instabile e aprendo la porta a un cambio di scenario radicale per il fine settimana.

Infatti, proprio in coincidenza con il weekend, l’alta pressione tornerà a espandersi con decisione sull’Italia. Questo “scudo” anticiclonico ci garantirà almeno cinque o sei giorni di tempo stabile e ampiamente soleggiato.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 19. Al Nord: maltempo veloce, neve in collina a ovest, migliora la sera. Al Centro: rovesci specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania.

Venerdì 20. Al Nord: soleggiato. Al Centro: residua instabilità sulle Adriatiche. Al Sud: piogge sparse.

Sabato 21. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: sereno. Al Sud: residue piogge sul basso Tirreno.

Tendenza: condizioni anticicloniche, torna un po’ di nuvolosità solo su Liguria e versante tirrenico.

