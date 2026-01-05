Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

(Adnkronos) – Soccorse dai vigili del fuoco due ragazze bloccate in un seminterrato invaso dall’acqua a causa del maltempo. La sala operativa del comando di Roma ha inviato questa notte alle 2,40 circa, in via di Trigoria 82, la squadra di Pomezia 22/A con al seguito personale dei vigili del fuoco del nucleo sommozzatori nel seminterrato dove le due donne, di 21 e 24 anni, erano impossibilitate ad uscire considerata la quantità d’acqua all’interno dell’abitazione, circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto.

Una volta sul posto, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato raggiungendo così le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Soccorse, in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia. Le due ragazze sono state trasportate in codice rosso al Campus Biomedico.

Due camionisti sono rimasti intrappolati, questa mattina alle 6, all’interno dei loro mezzi pesanti a causa dell’allagamento della sede stradale dovuto alle condizioni meteo avverse, in via Ardeatina, a Roma. Raggiunti dai vigili del fuoco, sono stati portati in salvo e sono in buone condizioni di salute.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)