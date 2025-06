Malagò: “Premio Menarini pieno di storia, ne siamo tutti orgogliosi”

(Adnkronos) – "Sono molto felice che voi siete qui a presentare il premio fair play Menarini. Siete fantastici e generosi. Appassionati e organizzati". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa ufficiale al Salone d’Onore del Coni in cui vengono annunciati i nuovi vincitori del Premio Fair Play Menarini 2025. "Quando anni fa mi arrivarono i primi fogli in cui mi si chiedeva di scegliere chi premiare, massimo uno o due per categoria, notai nell'elenco nomi illustri e pensavo foste dei mitomani. Poi ho assistito ai grandi eventi che avete organizzato e mi sono potuto rendere conto di cosa siete capaci. Oggi questo premio è qualcosa di cui siamo particolarmente orgogliosi e io lo sono in maniera particolare. E' doveroso ricordare che quando venne istituito dal Cio il premio per il fairplay era il 1976 e si disputavano le Olimpiadi invernali di Innsbruck. Questo premio è pieno di storia. Viva lo sport e il premio Menarini", ha concluso Malagò. —[email protected] (Web Info)