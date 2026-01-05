News

Maduro al giudice: “Sono innocente, non sono colpevole. Sono una persona perbene”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Sono innocente, non sono colpevole. Sono una persona perbene”. Queste le parole di Nicolas Maduro davanti al giudice al tribunale di New York. Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati arrestati sabato a Caracas nel corso di un’operazione militare americana e poi trasferiti negli Stati Uniti. Il leader venezuelano deve rispondere, tra le altre, delle accuse di cospirazione per narcoterrorismo, possesso illegale di armi e cospirazione per importazione di cocaina. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

La Groenlandia è una ‘fissazione’ di Trump. Ha...

Voli cancellati in Egitto e nello Yemen, 680...

Global minimum tax, accordo tra 147 Paesi

Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i...

‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata...

Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa...

Fake news sul sesso di Brigitte Macron, 10...

E’ morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna per...

Capello: “Arbitri mafia, al Var ci vogliono ex...

Tra misteri e depistaggi, 46 anni fa l’omicidio...