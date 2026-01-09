Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

(Adnkronos) – “È orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara”. Così Guillermo Mariotto ha bocciato la scelta di Madonna di omaggiare Patty Pravo incidendo una cover di ‘La bambola’, storico successo della cantante italiana del 1968.

Ospite oggi a La volta buona, lo stilista venezuelano ha commentato sorridendo: “Anche Madonna c’ha la sua certa…”, riferendosi all’età della popstar statunitense, che quest’anno compirà 68 anni.

Lo scambio ha acceso un simpatico battibecco in studio. “Ma smettila”, lo ha rimproverato Pamela Prati seduta al suo fianco nell’iconico divano del salotto di Caterina Balivo. “Ha la tua età Mariotto, che vuoi”, le ha fatto presente la padrona di casa. “Per me è diverso. C’è un’età per ogni orario”, ha concluso lo stilista confermando la propria opinione.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)