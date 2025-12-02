News

Made in Italy, premio Alis consegnato a Lollobrigida

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il premio Alis, è stato consegnato oggi al ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida dal presidente di Alis, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, nel corso dell’assemblea di Alis. 

“Il suo impegno per la promozione del Made in Italy, la sovranità alimentare e la qualità produttiva – si legge nella motivazione del riconoscimento – rappresenta un modello di equilibrio tra tradizione e innovazione decisamente significativo e il ruolo del ministro nella presentazione e promozione della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, testimonianza concreta, della capacità di unire tutela delle radici culturali e promozione internazionale”. “Attraverso politiche concrete, visione europea e vicinanza alle imprese e ai settori da noi rappresentati, ha contribuito a rafforzare il legame tra agricoltura, logistica e competitività, valori che Alis condivide e sostiene in ogni sua azione” continua la motivazione.  

economia

