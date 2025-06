Lutto nel volley, morta a 52 anni la campionessa azzurra Barbara Siciliano

(Adnkronos) – Il mondo del volley piange la morte della campionessa azzurra Barbara Siciliano. "Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la Fipav si uniscono al dolore della famiglia di Barbara Siciliano per la sua prematura scomparsa" si legge in un comunicato della Federazione Italiana Pallavolo. Ex pallavolista classe 1972, Siciliano ha vestito le maglie di numerosi club italiani (tra cui Bergamo, Chieri e Modena) e della Nazionale, collezionando 39 presenze in maglia azzurra. "Soltanto lo scorso marzo – si legge nella seconda parte del comunicato federale – Barbara Siciliano è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà". —[email protected] (Web Info)