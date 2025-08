Lutto in Portogallo, morto a 53 anni il ds del Porto Jorge Costa

(Adnkronos) –

Lutto nel calcio portoghese. A 53 anni è morto oggi, giovedì 5 agosto, Jorge Costa, direttore sportivo del Porto, a causa di un arresto cardiaco. Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano A Bola, l'uomo ha accusato un malore mentre di trovava al centro di allenamento della squadra a Olival verso l'ora di pranzo. Costa è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è morto nel primo pomeriggio. Costa aveva appena rilasciato un'intervista con una tv locale prima di perdere conoscenza, con le sue condizioni apparse subito molto gravi, tanto da richiedere il trasporto nella struttura ospedaliera di Sao Joao di Porto, in cui i medici hanno utilizzato anche un defibrillatore, ma senza successo. Il Porto ha salutato così il suo dirigente sui propri canali ufficiali: "Jorge Costa ci ha lasciato. Uno di noi, un leader, un capitano, un modello. Un simbolo del Porto. Grazie per essere stato con il Porto fino alla fine. Addio, Jorge Costa". Il ds ha legato la sua intera carriera professionale al Porto, prima da giocatore e poi da dirigente. Con il club portoghese ha collezionato 383 presenze mettendo a segno 25 gol, a cui si aggiungono anche 50 presenze con il Portogallo con due reti. Con il Porto ha vinto otto titoli nazionali e una Champions League, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale. —[email protected] (Web Info)