Lucca omaggia Jennifer Lopez con un gelato dal ‘gusto travolgente’

(Adnkronos) – Quando la dolcezza incontra la musica, nasce qualcosa di speciale. E stavolta, il connubio tra sapori e spettacolo ha il volto e l'energia di Jennifer Lopez. In vista dell'attesissimo concerto del 21 luglio al Lucca Summer Festival, unica tappa italiana, la gelateria "I gelati di Piero" in via Roma, nel cuore di Lucca, lancia un gusto esclusivo ispirato proprio alla popstar americana: un omaggio gustoso, vibrante e – come la stessa J.Lo – "assolutamente indimenticabile". Dopo i gelati dedicati a Giacomo Puccini, Bob Dylan e Dusti Hoffman, il maestro gelatiere lucchese Piero Pacini – titolare di una gelateria di famiglia che ha festeggiato da poco i 70 anni di attività – torna a sorprendere i suoi clienti con una nuova creazione dedicata alla regina del pop latino. "È il nostro modo per dare il benvenuto a Jennifer Lopez e rendere un altro grande omaggio al Lucca Summer Festival – dichiara all'Adnkronos Pacini – Abbiamo voluto creare un gusto nuovo, che lasci il segno, proprio come lei, una grande star". E il risultato è esplosivo: cioccolato fondente, caffè, stracciatella e una spolverata di crumble croccante per rendere il gelato 'brillante'. Un mix potente, travolgente, che richiama la vitalità e la grinta della cantante, attrice e imprenditrice che ha conquistato il mondo. "Jennifer Lopez è eccezionale – sottolinea Pacini – e volevamo omaggiarla nella nostra attività con un gusto dedicato a lei. Siamo orgogliosi che abbia scelto Lucca per esibirsi e chissà se potrò omaggiarla di persona regalandole il mio gelato, anzi il suo". Il nuovo gusto è disponibile nella gelateria di via Roma, nel centro di Lucca, e resterà in vetrina per tutto il mese di luglio, accompagnando l'attesa – e poi l'eco – di un concerto che si preannuncia straordinario. "Non solo il gelato di Jennifer Lopez è già richiestissimo in negozio, ma sto ricevendo decine di telefono per sapere come fare ad acquistarlo", fa sapere Piero Pacini. (di Paolo Martini)