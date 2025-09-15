Lottomatica, da Msci massimo rating nella valutazione ESG

(Adnkronos) –

Lottomatica segnala come il proprio impegno nella sostenibilità sia stato premiato da un nuovo riconoscimento: il punteggio massimo di 'AAA' nella valutazione rilasciata da Morgan Stanley Capital International – MSCI ESG Ratings. Un risultato che – si specifica in una nota – "colloca il Gruppo nella categoria Leader, riconoscendo il valore di una strategia capace di coniugare performance economiche, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente". MSCI ESG Research analizza ogni anno migliaia di aziende in tutto il mondo e assegna un punteggio che va da "AAA" (Leader) a "CCC" (Laggard), valutando la capacità di gestire i rischi ambientali, sociali e di governance rispetto ai competitor di settore. Ottenere la valutazione più alta significa quindi essere riconosciuti come modello internazionale di riferimento nella gestione sostenibile, con uno sguardo rivolto al futuro e agli stakeholder. Alla base del riconoscimento – segnala Lottomatica – c'è l'impegno costante del Gruppo nella sostenibilità. In questo contesto, il Piano di Sostenibilità di Lottomatica integra i principi ESG nel modello di business e guida le scelte quotidiane dell'azienda. Questo percorso si traduce in iniziative concrete, come i progetti di economia circolare e alla rigenerazione dei dispositivi tecnologici, che riducono gli sprechi e generano benefici ambientali. Il massimo punteggio ottenuto da MSCI si aggiunge ad altri riconoscimenti che testimoniano la solidità del percorso intrapreso da Lottomatica negli anni. Tra questi quello di Morningstar Sustainalytics, che ha attribuito al Gruppo una valutazione pari a 13.2 (rischio "basso"); di Carbon Disclosure Project (CDP), che ha riconosciuto con il rating B l'efficacia delle azioni intraprese per contrastare il cambiamento climatico. Sul fronte delle certificazioni, invece, spiccano le ISO 14001:2015 e ISO 14064 per la Carbon Footprint che attestano un sistema di gestione ambientale in costante miglioramento; la Certificazione G4 per il Gioco Responsabile, a garanzia di un modello di intrattenimento sicuro e sostenibile. A questi risultati si affiancano ulteriori riconoscimenti, come quello di Sustainability Ambassador, e il sostegno a iniziative di rilievo quali il Barometro ecosociale, a ulteriore conferma dei valori e della visione del Gruppo. Con la valutazione "AAA" di MSCI – conclude la nota – Lottomatica conferma la propria leadership nel gioco legale e sostenibile, con l'obiettivo di continuare a generare valore per le persone, la comunità e l'ambiente. Come dimostrato anche in occasione dell'evento "Comunicare la sostenibilità", la trasparenza e il dialogo restano al centro delle attività del Gruppo Lottomatica.