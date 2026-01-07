News

Lotteria Italia, come riscuotere la vincita e il tempo massimo per farlo

by Adnkronos
(Adnkronos) – Sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2026. I vincitori hanno infatti, come riporta Agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio. Ma come fare e dove andare? 

Per riscuotere il premio, il tagliando vincente – integro e in originale, deve essere presentato presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” (viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma). Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R. I ogni caso, andranno indicate le generalità e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice Iban e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente 

 

cronaca

