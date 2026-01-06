News

Lotteria Italia 2025, premi milionari a rischio: 50 pacchi di biglietti annullati

by Adnkronos
(Adnkronos) – Mentre cresce l’attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2025, oggi 6 gennaio, arrivano brutte notizie per alcuni possessori di biglietti: più di 50 pacchi sono stati annullati perché danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha disposto che i biglietti contenuti in questi pacchi non parteciperanno all’estrazione finale.  

Il regolamento è chiaro: “Ai fini dell’estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l’eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l’operazione viene rinnovata”. 

Questo significa che anche se un numero di questi biglietti risultasse estratto, non ci sarebbero vincitori e l’operazione verrebbe rifatta. I premi in palio restano comunque milionari e ricchi di montepremi, ma i fortunati che speravano di vincere devono verificare attentamente la validità dei propri biglietti. 

 

