News

Lotito: “Siamo alle battute finali su documenti per Flaminio”. Gualtieri: “Auspico che la Lazio abbia la sua casa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Per lo stadio Flaminio vi voglio tranquillizzare, siamo alle battute finali per presentare la documentazione e l’atto di convenzione che verrà stipulato; in seguito ci sarà tutto l’iter burocratico e la conferenza dei servizi”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto al Parco dei Daini a Roma alla cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa in ricordo del periodo in cui il parco ospitò l’attività sportiva della S.S. Lazio nei primi anni del Novecento.  

“Come ha già annunciato il Presidente, sta per presentare il completamento della documentazione che serve poi per far partire tutto l’iter quindi siamo soddisfatti e contenti di questo passaggio importante per il bene della città. Naturalmente vogliamo auspicare che anche la Lazio e i suoi tifosi abbiano una nuova casa”, ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto alla cerimonia insieme al presidente della Lazio. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che...

Famiglia reale, tensioni a Natale: Kate al centro...

Campello-Morata, la figlia Bella compie gli anni: il...

Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi...

Tumori al seno, scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei...

Effetto Zalone sul Cammino di Santiago, boom di...

Milan-Genoa, Stanciu sbaglia il rigore per merito… di...

Alemanno, bocciato il ricorso straordinario. Cassazione: “Inammissibile”

Venezuela, Mosca: “Usa hanno rilasciato 2 russi equipaggio...

Addio a Gianpaolo Donzelli, il ‘medico dei bambini’...