News

Lollobrigida: “Mercosur buon accordo, serve passo definitivo su reciprocità”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Il Mercosur è un buon accordo, ma può diventare ottimo se dopo 25 anni si riesce a fare un passo definitivo sulla reciprocità. Quello che viene imposto ai nostri produttori europei, che a nostro avviso è corretto, deve essere anche garantito sui prodotti che arrivano. Riteniamo che questo passo in avanti si possa fare”. Lo ha detto oggi il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza Nazionale dell’export dell’internazionalizzazione delle imprese, in corso a Milano. 

Un secondo elemento “è cercare di ricomporre quella che è una frattura all’interno dell’Europa che vede nazioni importanti, come Francia, Polonia, Austria, Irlanda, attualmente contrari al Mercosur”. “Noi crediamo – ha sottolineato il ministro – che si possa invece ricomporre un quadro che rafforzi l’Europa”.  

Come Italia “possiamo pragmaticamente di lavorare su questo: trasformare un potenziale buon accordo in un ottimo accordo, che garantisca ogni settore produttivo. Ovviamente come paesi esportatori siamo d’accordo a riuscire a limitare al massimo le barriere tariffarie e non tariffarie, però la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini è un elemento fondamentale”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tajani: “Export in crescita, 700 miliardi entro 2027”

Chi l’ha visto, stasera 17 dicembre: la scomparsa...

‘Sal Da Vinci, Stasera… Che Sera!’, il concerto...

Revenge porn, estinto reato per La Russa jr....

‘Sì donare rende felici’, Centri Nemo ringraziano per...

Ucraina-Russia, Meloni: “Da Mosca pretese irragionevoli”. E ribadisce:...

Delogu, nessun flirt con Perotti: il bacio sotto...

Nespresso, 100 quintali di riso donati a Banco...

Ue-Gb, accordo su rientro Londra in programma Erasmus

Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale di Geromino Stilton