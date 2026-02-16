Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari

(Adnkronos) – Il famoso YouTuber e wrestler Logan Paul ha battuto ogni record nel mercato delle carte collezionabili, vendendo una rarissima carta Pokémon per 16,5 milioni di dollari (per la precisione 16.492.000), inclusi i diritti d’asta, secondo quanto riferito dalla casa d’aste americana Goldin, che ha sede a Runnemede, nello stato del New Jersey.

La carta, un Pikachu Illustrator, è considerata uno degli esemplari più rari e meglio conservati della storia dei Pokémon. Paul l’aveva acquistata nel 2021 per 5,3 milioni di dollari, cifra già record all’epoca. La vendita odierna ha così triplicato il valore dell’investimento iniziale.

L’acquirente è stato il venture capitalist A.J. Scaramucci, figlio del finanziere ed ex direttore della comunicazione della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Scaramucci ha definito l’acquisto come il primo passo di una “caccia al tesoro planetaria”, che includerà reperti come fossili di T-Rex e addirittura la Dichiarazione di Indipendenza americana.

Durante l’evento, Logan Paul ha ricevuto un certificato ufficiale dei Guinness World Records, che ha confermato la vendita come la più costosa nella storia delle carte da collezione. L’asta ha avuto luogo con grande spettacolo: confetti, applausi e la presentazione della carta in una custodia tempestata di diamanti. Paul ha persino regalato a Scaramucci la collana di diamanti che aveva indossato con la carta durante il suo debutto alla WWE WrestleMania 38 nel 2022.

Il Pikachu Illustrator fu originariamente distribuito nel 1998 come premio di un concorso e ne sono noti solo circa 40 esemplari. La carta di Paul è l’unica ad aver ricevuto un punteggio di 10 dalla PSA (Professional Sports Authenticator), classificandola come “virtualmente perfetta”.

Il mercato delle carte Pokémon ha registrato un’impennata di valore negli ultimi anni, e l’asta ha avuto un ruolo anche nella recente stagione del documentario Netflix “King of Collectibles: The Goldin Touch”, dove il collezionista e boss delle aste Ken Goldin incoraggiava Paul a cedere il suo prezioso pezzo da collezione. Paul, che si definisce principalmente un collezionista e non un rivenditore, ha ammesso che i fondi derivanti dalla vendita sarebbero stati utili anche per il suo “matrimonio costoso”, celebrato nell’agosto 2025 sul lago di Como con la modella danese Nina Agdal. (di Paolo Martini)

