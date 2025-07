Lo zampino di Meghan e della sua guru nella possibile pace tra Harry e Re Carlo

(Adnkronos) – Si infittiscono le voci, e le smentite, sui tentativi di ricucire i rapporti fra Re Carlo e Harry. Un ruolo fondamentale in questi contatti lo avrebbe addirittura Meghan, attraverso la sua amica fidata e storica guru Meredith Maines, scrive oggi il Daily Mail, ricordando l'incontro avvenuto lo scorso 9 luglio a Londra fra Maines e il segretario alle comunicazioni del re, Tobyn Andreae. Mentre il duca e la duchessa del Sussex negano di essere stati loro a far trapelare i dettagli dell'incontro, viene fatto emergere il ruolo della duchessa sulla via della pace. Non è ancora chiaro se sia stato re Carlo o Harry a organizzare i "colloqui di pace" tra Maines e Andreae, ma le foto dei due che sorseggiavano un drink hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni dei tanti follower che da tempo auspicano una riconciliazione in salsa reale. Meghan e Meredith sono molto unite da tempo, sia nella vita privata che in quella professionale. Entrambe sono madri lavoratrici californiane, appassionate di cavalli, nate nell'industria patinata di Hollywood. Harry e Meghan vorrebbero sanare i contrasti con la Famiglia, scoppiati nel 2020 con le dimissioni della coppia dai loro doveri reali. Ma al'inizio di quest'anno il Duca e la Duchessa hanno radicalmente ristrutturato il loro staff per renderlo più simile al sistema gerarchico associato a Buckingham Palace, e a cui Harry è più abituato. Parlando di Maines, Richard Fitzwilliams, noto consulente di pubbliche relazioni e commentatore, ha rivelato: "Si è unita ai Sussex all'inizio di quest'anno. È la collaboratrice più anziana dell'organizzazione soprannominata 'la Casa Reale del Sussex', costituita a giugno, che a quanto pare avrebbe dovuto assomigliare alla struttura con cui Harry lavorava quando era un membro anziano della famiglia reale". —internazionale/[email protected] (Web Info)