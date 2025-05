Liverpool, auto sulla folla durante festa per vittoria scudetto: 50 feriti, due sono gravi

(Adnkronos) – Almeno 27 persone, tra cui un bambino in gravi condizioni, sono state trasportate in ospedale tra le circa 50 che sono rimaste ferite dopo che un'auto è piombata sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier League del Liverpool. Tra questi ci sono anche quattro bambini. A renderlo noto sono state le forze di sicurezza locali, spiegando che due tra i feriti ricoverati in ospedale sono gravi, uno di loro è un bambino. Il vice capo della polizia del Merseyside, Jenny Sims, ha reso noto che l'incidente non viene trattato come un fatto terroristico, che si ritiene si tratti di un episodio isolato e che nessuno viene attualmente ricercato in relazione a esso dopo il fermo di un uomo di 53 anni, britannico, originario della regione di Liverpool e proprietario dell'auto. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito “terribili" le scene di Liverpool e ha affermato: “Penso a tutte le persone ferite e colpite. Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la rapida risposta che stanno dando a questo scioccante incidente”, ha dichiarato in un comunicato ufficiale. “Mi tengo informato sugli sviluppi. Chiedo di lasciare alla polizia lo spazio necessario per indagare”, ha aggiunto. "Tutti, soprattutto i bambini, dovrebbero essere in grado di celebrare i loro eroi senza questo orrore”, ha concluso. Migliaia di tifosi hanno festeggiato lunedì, mentre un autobus che trasportava i giocatori attraversava le strade della città britannica in mezzo a una moltitudine di razzi rossi, il colore della squadra. —internazionale/[email protected] (Web Info)