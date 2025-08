Lituania, valigie lanciate in campo contro l’allenatore: “Vattene”

(Adnkronos) –

Clamorosa contestazione dei tifosi in Lituania. Nel corso dell'ultima partita dell'Fk Zalgiris, il derby di Kaunas contro il Kauno Zalgiris (23esima giornata di campionato), i sostenitori della squadra hanno chiesto le dimissioni del tecnico Vladimir Cheburin in modo particolare. Come? Tirando diverse valigie in campo contro l'allenatore, che ha risposto con un ironico e provocatorio applauso. La partita è stata a quel punto fermata dall'arbitro e il gioco è ripreso solo grazie all'aiuto dei calciatori, che hanno trascinato i bagagli fuori dal terreno di gioco. Per la cronaca, l'Fk ha perso 2-1 la stracittadina (contro i rivali che tra l'altro guidano il campionato, con un vantaggio di 18 punti), mettendo in campo una prestazione che ha alimentato ancor di più il malumore dei tifosi. La settimana scorsa, la squadra di Vladimir Cheburin aveva anche salutato la Conference League, dopo l'eliminazione ai playoff contro il Linfield. Risultato che aveva portato i tifosi alla forte presa di posizione contro il tecnico e al lancio delle valigie, ultima frontiera di contestazioni nel mondo del calcio. —[email protected] (Web Info)