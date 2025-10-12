News

Lite per un parcheggio, camionista ucciso a coltellate a Bolzano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Omicidio a Bolzano, dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega per l’uso della spazio per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Sul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. Per il 32enne non c’è stato nulla da fare ed deceduto sul posto.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

San Francesco, Follini: “Il ‘pasticcio dei santi’ e...

Omicidio a Palermo, il testimone: “Paolo stava lavorando...

Garlasco, parla Lovati: “Corona? Un trappolone, ma con...

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi...

Dal caldo anomalo a eventi meteo estremi, ecco...

“Nessuna come lei”, Hollywood piange Diane Keaton: ondata...

Dazi, l’accusa della Cina: “Usa utilizzano standard doppi”

Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre

‘Amici’, Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti...

Che tempo che fa, da Milly Carlucci a...