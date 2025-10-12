Lite per un parcheggio, camionista ucciso a coltellate a Bolzano

(Adnkronos) – Omicidio a Bolzano, dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega per l’uso della spazio per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Sul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. Per il 32enne non c’è stato nulla da fare ed deceduto sul posto.
